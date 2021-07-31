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Журналисты составили топ звездных пар, которые сошлись после расставания
Шоу-бизнес
Журналисты составили топ звездных пар, которые сошлись после расставания
royal.gov.uk

Москва, 31 июля. Не только Бен Аффлек и Дженнифер Лопес решили возобновить свои отношения. СМИ выбрали самые трогательные истории звездных пар, которые доказали, что в одну реку можно войти дважды.

За историей Золушки — Кейт Миддлтон затаив дыхание следил практически весь мир. Кейт познакомилась с наследником британского престола, принцем Уильямом во время учебы в университете в 2001 году. Через год после знакомства Миддлтон и герцог Кембриджский стали встречаться. Британцы ждали помолвки влюбленных и уже начали гадать, в какой церкви пройдет их венчание.

Однако неожиданно весной 2007-го года пара рассталась. Несколько месяцев Миддлтон и принц Уильям совсем не общались друг с другом. Примирение произошло уже летом: влюбленные снова начали вместе выходить в свет и отправились в отпуск на Сейшелы. В недавнем интервью герцог Кембриджский с иронией вспомнил об этом расставаний, назвав его «ошибкой молодости».

По-голливудски красиво начинались отношения Кэти Перри и Орландо Блума. Звезды познакомились в 2016 году на вечеринке «Золотого глобуса» и сразу начали флиртовать друг с другом. Роман Перри и Блума вспыхнул очень быстро, но меньше чем через год пара рассталась. Инсайдеры сообщали, что инициатором разрыва выступила певица. Как Кейт Миддлтон и принц Уильям, голливудские звезды не выдержали долгой разлуки и вновь сошлись через несколько месяцев. В феврале 2017 года Орландо и Кэти обручились, а в 2020-м у пары родилась дочь, которую назвали Дэйзи Дав Блум.

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса Сергей Жигунов и Вера Новикова сообщили о разводе в 2007 году. Брак пары дал трещину после начала съемок актера в сериале «Моя прекрасная няня». Жигунов увлекся своей партнершей по площадке Анастасией Заворотнюк. Несколько лет имена артистов не сходили с первых полос газет. Фанаты ситкома были не сказаны рады, что экранный роман няни Вики и Максима Шаталина начался и в реальной жизни.

Влюбленность Жигунова в жгучую брюнетку через пару лет прошла. Артист, осознав свою роковую ошибку, вернулся к экс-супруге Вере Новиковой. Пара даже вновь обручилась, вот только семейного счастья вновь не получилось. Звезда «Гардемаринов» второй раз подал на развод, встретив журналистку Викторию Ворожбит, которую многие называют копией Заворотнюк. В середине марта этого года Жигунов и Ворожбит поженились.

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Все новости / Шоу-бизнес / Журналисты составили топ звездных пар, которые сошлись после расставания
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