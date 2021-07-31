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Политика ОПЕК+ и ограничения мирового туризма поддержат экономику России

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:25
Экономика
Политика ОПЕК+ и ограничения мирового туризма поддержат экономику России
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 июля. Платежный баланс России продемонстрирует положительную динамику в августе, полагают эксперты.

Стоимость нефти на рынке остается высокой. Начиная с августа, повышается уровень добычи сырья в России по результатам сделки между странами-участницами ОПЕК+. В связи с этим стабильные позиции должны закрепиться и за национальной валютой. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист Владимир Евстифеев из банка «Зенит» полагает, что черному золоту удалось отстоять свои ценовые позиции во время ослабления. Аналитик ИК «Регион» Валерий Вайсберг придерживается положительного прогноза по платежному балансу страны. Дополнительным фактором, по его словам, являются сохраняющиеся ограничения на международный туризм.

Центробанк России недавно поднял базовую ставку до 6,5%. По этой причине рубль сейчас является валютой с высокой доходностью, отмечает эксперт «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. С его точки зрения, последний месяц лета будет временем укрепления национальной валюты, в ходе которого она может расположиться в коридоре от 72 до 73 единиц за доллар.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предполагает, что рубль может резко вырасти на повышении валютной выручки компаний-экспортеров.

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нефть доллар прогноз рубль
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