Два человека погибли при тушении лесных пожаров в Турции

Анкара, 31 июля. Двое рабочих, задействованных при тушении ландшафтных пожаров в Турции, погибли в провинции Анталья. Их тела нашли в районе Манавгата, пишут местные СМИ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил регионы, пострадавшие от огня, зоной бедствия. Он заявил, что власти сделают все необходимое, чтобы возместить ущерб и «залечить раны нации».

Накануне спасателям удалось локализовать 70 очагов возгорания из 81. Борьба со стихией продолжается в шести провинциях. Государство бросило все силы для ликвидации пожаров, привлечены свыше 1,1 тыс. единиц техники.