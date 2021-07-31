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Два человека погибли при тушении лесных пожаров в Турции

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:20
Происшествия
Два человека погибли при тушении лесных пожаров в Турции
pxhere.com

Анкара, 31 июля. Двое рабочих, задействованных при тушении ландшафтных пожаров в Турции, погибли в провинции Анталья. Их тела нашли в районе Манавгата, пишут местные СМИ.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил регионы, пострадавшие от огня, зоной бедствия. Он заявил, что власти сделают все необходимое, чтобы возместить ущерб и «залечить раны нации».

Накануне спасателям удалось локализовать 70 очагов возгорания из 81. Борьба со стихией продолжается в шести провинциях. Государство бросило все силы для ликвидации пожаров, привлечены свыше 1,1 тыс. единиц техники.

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