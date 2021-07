Музыкант раскрыл все секреты воздействия музыки на человека

Электронный музыкант, продюсер, DJ Armodine в беседе с ФАН раскрыл секреты воздействия музыки на человека. DJ уверен, что равнодушных к музыке не бывает. Человек может не разбираться в стилях или не понимать слов, но как бы далеко от музыки он ни был, все равно хоть раз покачивал ногой в ритм песни. Armodine объяснил, почему музыка оказывает эмоциональное воздействие на человека.

«Музыка — это сочетание звуков, построенных на нотах. Нота — волна, имеющая частоту колебания, которая доходит до уха в виде акустического резонанса и интерпретируется мозгом. Человек различает объем резонансов в широком диапазоне: шум на улице, голоса людей и музыка», — сказал он.

Он также отметил, что на музыкальном инструменте можно играть красивую мелодию, а можно — что-то несвязное, что сложно отнести к музыке, и мозг будет воспринимать одни сочетания как приятные, а другие — нет.

Рассказал продюсер также о консонансе и диссонансе. Он пояснил, что музыка построена на консонансах, складывающихся из терции, кварты, квинты и октавы. Есть другие интервалы — секста или неполная квинта. Они звучат менее гармонично для человеческого уха. Это называется диссонансом.

«Эффект диссонанса используется повсеместно, так как его созвучия вызывают в мозге реакцию, побуждающую к действию. В зависимости от того, как складываются звуки, эти реакции могут меняться от неоднозначной до резко отрицательной. Исследования реакции мозга на мягко диссонирующий звук показывают, что электрические импульсы мозга сопоставимы с ожиданием ответа на вопрос, формированием мысли в разговоре, сосредоточенностью и прочими пограничными реакциями», — рассказал он.

Схема работы мозга во время прослушивания музыки

DJ Armodine объяснил, когда человек слышит последовательность нот, звуковые волны достигают уха и взаимодействуют с мозгом, заставляя его переживать динамичную смену состояний: диссонанс — пограничное, консонанс — стабильное.

«Такие фазы, как возбуждение-спокойствие, раздражение-гармония, переживаемые человеком, являются когнитивным массажем головного мозга. И от него человек получает физическое удовольствие. Когда такой массаж достигает максимального эффекта, это превращается в любимую песню человека, вызывает эффект мурашек», — сказал эксперт.

Музыкант отмечает, что навык точно повторять услышанные ноты, строить их в аккорды и извлекать из инструмента — это лишь повышенная чувствительность в восприятии звуковой частоты, выраженная в сознательных действиях.

«Она бывает врожденной или приобретенной. Это и есть музыкальный слух, талант к музыке», — пояснил эксперт.

Музыка — способ усиления других реакций

DJ Armodine объяснил, тот, кто понимает зависимость между частотой звука и его восприятием, может этим манипулировать. Яркий пример — кино и видеоигры. Композиторы и саунд-дизайнеры постоянно усиливают настроение сцены, особенно в жанрах триллер и хоррор. Монотонные созвучия инструментов на диссонансе повышают напряжение, заставляя острее реагировать на ситуацию.

«Музыкальная индустрия нашла способ хитро маскировать это знание. Вся мировая поп, рок и хип-хоп индустрия построена стараниями отдельных талантливых продюсеров, которых можно пересчитать по пальцам. Их имена не указаны в названиях ваших любимых песен», — пояснил эксперт.

Музыкант подчеркнул, что за Бритни Спирс, Арианой Гранде, Тейлор Свифт, Джастином Тимберлейком, Пинк, Эдом Шираном стоял продюсерский центр под руководством легендарного Макса Мартина.

КИСС, Бон Джови, Аэросмит, Шер, Роксет, Робби Уильямс, Скорпионс, Расмус, Рики Мартин и Селена Гомез добились всемирного успеха благодаря музыканту Десмонду Чайлду.

Рианна, Бейонсе, Шакира, Колдплей, Wiz Khalifa, Шон Пол, Blue — продюсерский центр Тора Эрика Хермансена. Сонграйтер Рик Ноуэлс — автор хитов Адель, Нелли Фуртадо, Си Ло Грин, Мадонны и Белинды Карлайл. Майкл Джексон, Френк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз — дело рук композитора Куинси Джонса.

«Этого списка достаточно, чтобы осознать, что авторы покопались в головах, пусть и через исполнение мировых звезд. И если звезды не отдают себе отчет, почему их музыка приобрела такую популярность, то Мартин, Чайлдс, Ноуэлс, Джонс прекрасно понимают, как это все работает, когда заявляют, что знают рецепт мировых хитов. Они не сидят в студии и не производят математических расчетов. Вся эта зависимость «усвояемости» человеком звука давно сформирована в конкретные приемы музыкальной теории», — сказал он.

Основные аккордовые последовательности

Рассказал DJ Armodine и об основных аккордовых последовательностях.

«Их несколько. Но показательный пример — «золотая секвенция» или «кварто-квинтовый круг». Эти семь аккордов стоят на вооружении всех хитмейкеров еще со времен Вивальди и Генделя», — пояснил он.

Музыкант привел несколько примеров песен из разных времен и жанров, построенных на «золотой секвенции», которые могут быть знакомы людям совершенно разных возрастов.

● Фрэнк Синатра — Fly Me To The Moon

● Глория Гейнор — I Will Survive

● Алла Пугачева и Валерий Леонтьев — Милый друг

● Филипп Киркоров — Снег

● Евгений Осин — Плачет девушка в автомате

● Михаил Шуфутинский — Третье сентября

● Selena Gomez — Love You Like A Love Song

● Ava Max — Kings & Queens

● UMA2RMAH — Проститься

● Тима Белорусских — Незабудка

По мнению эксперта, эти примеры говорят о людях с разными музыкальными вкусами, но находящихся под воздействием одного эффекта — секвенции, построенной на математически выверенном сочетании консонанса и диссонанса.

«Это не значит, что музыка — сплошной обман и манипуляция, ведь знание не отменяет эффекта от ее прослушивания. Опытные музыканты не утратили способность наслаждаться музыкой, хоть и понимают, что это — реакции мозга на массаж, а человек, писавший эту музыку, на это и рассчитывал», — сказал он.

