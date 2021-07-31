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Предсказавший счет матча с «Арсеналом» Деспотович сравнил себя с Вангой

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:12
Спорт
Предсказавший счет матча с «Арсеналом» Деспотович сравнил себя с Вангой
Global Look Press  /  Filipe Amorim/ZUMAPRESS.com

Москва, 31 июля. Нападающий футбольного клуба «Рубин» Джордже Деспотович сравнил себя со знаменитой болгарской провидицей Вангой после матча с тульским «Арсеналом».

Перед игрой футболиста спросили, какой будет счет матча. Деспотович ответил, что встреча завершится со счетом 3:0 в пользу его команды и предсказал итог.

Футболист не в первый раз продемонстрировал удивительные способности в предвидении. Ранее он предсказывал итоги других игр, а также собственные голы. В официальном Instagram-аккаунте «Рубина» появилось видео, на котором у игрока спрашивают, как ему удается угадывать верный счет.

«Потому что я чувствую, я работаю. У меня такая сила, как у бабы Ванги», — ответил Деспотович.

Игрок «Рубина» был признан одним из лучших нападающих чемпионата России после завершения сезона. Рейтинг, в который попал Деспотович, составил портал Transfermarkt.

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футбол рубин Деспотович
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