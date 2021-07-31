Саратовский экстремист получил срок за агрессивные призывы в социальных сетях

Саратов, 31 июля. Заводской районный суд признал местного жителя виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Обвиняемому дали один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.



Как установили правоохранительные органы, мужчина публиковал экстремистские призывы в социальной сети «ВКонтакте». В его сообщениях были зафиксированы призывы к насилию, а также разжигание расовой и религиозной вражды.

«Очень неразумные действия со стороны подсудимого. Сейчас в правоохранительных органах существуют целые подразделения, которые занимаются контролем социальных сетей. Конечно, на каждый незаконный комментарий они отреагировать не успевают, но всегда есть шанс, что именно ваше «интернет-высказывание» попадет на стол сотруднику ФСБ или МВД», — рассказал корреспонденту ФАН специалист по сетевой безопасности Андрей Тепляков.

Ранее несколько жителей Саратова попытались избить полицейского во время оформления ДТП. Один из нападавших задержан.