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Саратовский экстремист получил срок за агрессивные призывы в социальных сетях
Происшествия
Саратовский экстремист получил срок за агрессивные призывы в социальных сетях
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Саратов, 31 июля. Заводской районный суд признал местного жителя виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Обвиняемому дали один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Как установили правоохранительные органы, мужчина публиковал экстремистские призывы в социальной сети «ВКонтакте». В его сообщениях были зафиксированы призывы к насилию, а также разжигание расовой и религиозной вражды.

«Очень неразумные действия со стороны подсудимого. Сейчас в правоохранительных органах существуют целые подразделения, которые занимаются контролем социальных сетей. Конечно, на каждый незаконный комментарий они отреагировать не успевают, но всегда есть шанс, что именно ваше «интернет-высказывание» попадет на стол сотруднику ФСБ или МВД», — рассказал корреспонденту ФАН специалист по сетевой безопасности Андрей Тепляков. 

Ранее несколько жителей Саратова попытались избить полицейского во время оформления ДТП. Один из нападавших задержан.

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саратов социальные сети экстремизм
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