Путин пообещал Эрдогану продолжить предоставлять помощь в тушении пожаров

Москва, 31 июля. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

Стороны обсудили ситуацию с лесными пожарами, которая сложилась в южных регионах турецкого государства. Российский лидер подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в ликвидации происшествий.

Эрдоган в свою очередь поблагодарил Владимира Путина за оказание помощи в тушении пожаров.

Как стало известно ранее, масштабный пожар в Турции погубил апельсиновую рощу. Огонь также подступил к популярным курортам Анталья и Мармарис, где отдыхают российские туристы.