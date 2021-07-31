Жительница Таганрога добилась повышения пенсии через прокуратуру

Ростов-на-Дону, 31 июля. Прокуратура Ростовской области восстановила пенсионные права жительницы Таганрога.

Как пояснили в ведомстве, женщина неоднократно обращалась в Пенсионный фонд своего города с просьбой включить в трудовой стаж неучтенных периодов работы, но получала отказы по незаконным основаниям.

Тогда пенсионерка была вынуждена обратиться в прокуратуру. Ведомство обратилось в суд и через некоторое время в трудовой стаж таганроженки был учтен и выполнен перерасчет пенсии.

Ранее ФАН сообщал , сколько будут получать пенсионеры в РФ и кого ждет индексация. Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров к 2022 году достигнет 20 тысяч рублей в месяц. Соответствующие расчеты представил ПФР.