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Жительница Таганрога добилась повышения пенсии через прокуратуру
Общество
Жительница Таганрога добилась повышения пенсии через прокуратуру
pexels.com  /  pixabay

Ростов-на-Дону, 31 июля. Прокуратура Ростовской области восстановила пенсионные права жительницы Таганрога.

Как пояснили в ведомстве, женщина неоднократно обращалась в Пенсионный фонд своего города с просьбой включить в трудовой стаж неучтенных периодов работы, но получала отказы по незаконным основаниям.

Тогда пенсионерка была вынуждена обратиться в прокуратуру. Ведомство обратилось в суд и через некоторое время в трудовой стаж таганроженки был учтен и выполнен перерасчет пенсии.

Ранее ФАН сообщал , сколько будут получать пенсионеры в РФ и кого ждет индексация. Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров к 2022 году достигнет 20 тысяч рублей в месяц. Соответствующие расчеты представил ПФР. 

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