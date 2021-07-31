Первый раунд женевских переговоров вызвал у Байдена «чувство надежды»

Сегодня в Женеве прошел первый раунд консультаций России и США по вопросам стратегической стабильности. Россию на переговорах представляла делегация МИД во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, со стороны американцев были сотрудники Госдепартамента во главе с первым заместителем госсекретаря Уэнди Шерманом.

Фактически эти консультации являются расширением тем, озвученных на переговорах Путина и Байдена там же, в Женеве, состоявшихся 16 июня этого года. Переговоры двух президентов были посвящены вопросам глобальной безопасности.

К самим консультациям делегации приступали с некоторой настороженностью и даже скепсисом. Что, учитывая нынешнюю внешнеполитическую конъюнктуру, и не удивительно.

Так, после передачи американской стороне своих предложений в российском МИДе отметили, что «мнения Москвы и Вашингтона совпадают не по всем вопросам, однако встреча в Женеве для того и нужна, чтобы стороны нащупали направления, где есть перспективы для совместной работы».

При этом Сергей Рябков подчеркнул, что «Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности».

Тем не менее от этих консультаций международное сообщество ожидает неких важных и даже кардинальных решений. Так, заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак на брифинге перед переговорами заявил: «Мы приветствуем все продуктивные диалоги между странами — членами ООН, особенно между такими ключевыми странами, как два упомянутых члена Совбеза ООН. Мы надеемся, что эти переговоры продолжат быть продуктивными».

Федеральное агентство новостей /

Сами консультации проходят за закрытыми дверями, и узнать о том, что конкретно там обсуждалось, можно будет, видимо, только по итогам переговоров. Тем не менее первый раунд можно считать успешным. Как минимум, об этом заявил американский президент Джо Байден, когда прокомментировал журналистам ход переговоров следующими словами: «Мы в процессе. И я питаю надежды». В свою очередь, в Госдепартаменте США заявили, что переговоры были «конструктивными и предметными». Следующий их раунд назначен на сентябрь. Тем не менее работа делегаций в этот период не остановится: в августе будет проведена серия неформальных встреч между представителями российской и американской стороны.

Вообще, можно с изрядной долей уверенности предположить, что именно обсуждалось на этих консультациях. Во-первых, естественно, сдерживание и контроль стратегических вооружений. Поскольку в период президентства Дональда Трампа речь вообще шла о том, что Штаты не будут продлять договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Впрочем, в конце января этого года Байден принял решение не выходить из договора.

Также в феврале этого года был продлен и Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), к которому администрация Трампа тоже относилась со скепсисом. Однако оба эти документа все же претерпели определенные изменения. И, судя по всему, в Женеве речь могла идти о новых форматах выполнения договоренностей.

Одной из тем переговоров мог быть и договор по «Открытому небу» из которого сначала вышли США, а затем и Россия. Официальная позиция у наших стран по этому договору расходится. Штаты пока «не видят смысла» снова вступать в этот договор. Россия готова перезаключить его, если Штаты снова войдут в «Открытое небо».

И это действительно важная тема для глобальной безопасности и пресловутого контроля над вооружениями. А также для обеспечения прозрачности этого самого контроля на международном уровне.

Еще один момент — это разного рода военные действия и миротворческие операции на Ближнем Востоке. Например, Сирия, которая была весьма конфликтной точкой во внешней политике двух стран.

И нынешние действия Штатов по выводу войск из Афганистана. Полный вывод военного контингента, стоит напомнить, должен состояться 11 сентября этого года. И в перспективе это может стать фактором огромного количества проблем в регионе. В том числе для союзников России по ОДКБ, да и для нашей страны в целом. Несмотря на переговоры с представителями «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые прошли в Москве этим летом, и заверения представителей данной организации в том, что они не планируют вести агрессивную экспансионистскую деятельность за пределами страны.

Есть мнение, что отдельным пунктом мог обсуждаться и «Северный поток — 2», поскольку этот трубопровод до сих пор фигурирует в военном бюджете США, как «угроза энергетической безопасности европейских союзников». Но, кажется, по данному пункту окончательные договоренности между нашей страной, Штатами и Германией были достигнуты раньше. Хотя нюансы все равно остаются.

Камнем преткновения и вопросами, «вызывающими разногласия», могут быть санкции. И настоящая «санкционная война», развязанная Штатами по отношению к России. Да и ко многим иным государствам. К слову, тут же мог обсуждаться и ход переговоров по «иранской ядерной сделке». Поскольку она касается и американских санкций, и возможностей Ирана создавать ядерное оружие. Ни того, ни другого России в целом не хочется.

Так или иначе, но раз был намечен второй раунд консультаций, можно говорить о том, что определенные точки соприкосновения и даже пути для компромиссов и договоренностей найдены. Иначе не о чем было бы говорить.

С другой стороны, политика Вашингтона сейчас в силу ряда внутренних факторов не отличается последовательностью. Байдену и его команде приходится регулярно «держать удар» и лавировать в силу острой и постоянной критики в «мягкости» и «нерешительности» от представителей Республиканской партии. К тому же не наблюдается и особого единства в команде демократов. Часть из них настроена весьма воинственно, другая часть выступает за политику компромиссов. И как будут и будут ли вообще выполняться Штатами «женевские договоренности» на практике — весьма интересный вопрос, ответ на который даст только будущее.

Впрочем, учитывая оптимистический настрой американцев и нашу, в целом, доброжелательную сдержанность, можно сказать, что надежды на определенные подвижки в деле глобальной стабильности и безопасности все же есть.

1 Организация запрещена на территории РФ.