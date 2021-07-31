Стеклянные бусы от господина, или Печеньки власти. Колонка Голоса Мордора

Голос Мордора рассуждает о подарке президента США Джо Байдена белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской. Что скрывается за этим жестом?

Я вот не знаю, у кого плохие политтехнологи, — у Джо Байдена или у Светланы Тихановской, — но получилось так, что их встреча оказалась напрочь перечеркнута всего одним поступком.

Да, те самые пресловутые печеньки, которые давно уже стали избитым мемом, связанным с цветной революцией. Уже в самом конце встречи, когда Байден вроде бы попрощался и ушел, он внезапно выбежал снова и с улыбкой вручил Тихановской коробку печенья. А та, в свою очередь, восторженно рассказала об этом на камеру.

Если честно, я сначала даже не поверил, потому что так делать нельзя. Американский политик Виктория Нуланд и печенье на Майдане — притча во языцех. Как стеклянные бусы, которые давали белые мореплаватели-колонизаторы туземным народам в обмен на их богатства, да и саму землю. Суть печенек и стеклянных бус не сильно разнится. В период Великих географических открытий к бусам прилагалась религия и пресловутая цивилизация, а сейчас к печенькам — демократия и все та же цивилизация. Но суть одна — колонизаторство, подчинение.

Конечно, методы несколько изменились — все-таки XXI век. Сейчас и технологии продвинутые, и человечество гордится своей гуманизацией, но корневая суть осталась та же. И такой же красной осталась кровь, которая гарантированно льется в результате каждого одаривания бусами или печеньками, такими же остаются страдания народа.

Кадр Первого канала /

Кто-то может назвать хоть одну страну, которой цветная революция принесла счастье? Я уверен, что нет. Степени бед могут быть разные, но вот народного счастья нет нигде. Где-то, что бывает достаточно часто, страны находятся в состоянии самых обычных руин, да и не страны это уже вовсе, а лишь их подобия, полностью подконтрольные хозяевам. Разруха, отсутствие экономики, банды грабителей и убийц, частенько маскирующиеся под «защитников демократии», — обычное дело. Да еще какие-нибудь террористы, которые ничем не отличаются от своих оппонентов, при другом стечении обстоятельств тоже считались бы защитниками «своей молодой демократии».

Такими, например, являются Ирак и Ливия. Разбитые войной здания, которые никто не собирается восстанавливать, остатки прекрасных дорог, построенных при диктаторах, и масса артефактов из тоталитарного прошлого, на которые многие жители этих стран смотрят сейчас с ностальгией. Даже те, кто участвовал в цветных революциях. Да, диктатура — далеко не идеал, но то, что пришло ей на смену — это практически каменный век.

В других странах полегче. Если война и идет, то где-то на окраинах. Зато сама страна в долгах, как в шелках, и занимает вновь, чтобы погасить старые долги. Экономика в ужасном состоянии, инфраструктура убивается и снова видны те пресловутые артефакты, пусть не из идеального, но достаточно сытого и счастливого прошлого. Стоило ли его менять на это?

wikipedia.org / Thomas Hartwell

И пресловутое внешнее управление: когда у страны вроде бы и есть свои органы власти, президент, парламент, но при этом есть и гауляйтер в ранге посла, подчинение которому беспрекословно по всем вопросам.

Все это — последствия вот таких классических стеклянных бус в виде современных печенек. И я честно не могу понять, как получилось, что Байден дарит Тихановской этот символ будущих бед и разрухи. Может, он так хорошо умеет троллить? Или у него подлые советники, которые подставили своего босса?

А может, он и не имел в виду ничего такого. Печеньки — просто печеньки. Это Светлана Тихановская, несмотря на советы всей своей многочисленной свиты, допустила такую критическую ошибку.

Но во всей этой истории есть и что-то новое. Раньше бусы и печеньки привозили в те страны, где устраивали перевороты, а Светлана Тихановская, похоже, положила начало новой традиции — приезжать к хозяину за печеньками на княжение. Как раньше к ханам за ярлыком.

А еще хорошую параллель провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив в связи с этой историей Мальчиша-Плохиша, ящик печенья и бочку варенья. Тоже ведь напрашивается. И это тоже могли учесть, но почему-то не хватило мозгов.

Но есть одна проблема — вряд ли Белоруссия купится на печеньки от Джо Байдена. Да, там все не так идеально, но белорусы знают, что лучшую жизнь построить можно, а вот то, что есть сейчас, уничтожить легко и просто. И печеньки достанутся далеко не всем. У них есть прекрасный пример под боком — Украина. Страна, которая когда-то приняла эти печеньки с восторгом.