Москва, 31 июля. Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма только запутает бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, заявил сенатор Алексей Пушков.

Противница официального руководства Белоруссии ранее провела переговоры с Фукуямой по вопросам транзитного периода и трансформации республики от автократии к демократии.

«Фукуяма только запутает бедную Тихановскую, но вряд ли поможет», — написал Пушков в Telegram.

По мнению российского политика, известный американский политолог является большим путаником. Он превратился в идеолога глубокого заблуждения, заключил сенатор.

Пушков ранее дал ироничный совет президенту США Джо Байдену перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Политик отметил, что хозяину Белого дома нужно бежать от «гнева» президента Украины.