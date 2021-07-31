Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 12:47
12:41
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили полыхающий гараж в Курортном районе
12:40
Политика
Беглов заслушал доклад о расширении дороги при въезде в Кронштадт
12:39
Армия
Замминистра обороны РФ Булгаков принял участие в открытии мемориала Воинам тыла
12:38
Армия
Баранец: Латвия не изменит баланс сил в Прибалтике старым «хламом» союзников по НАТО
12:36
Общество
Первый раунд женевских переговоров вызвал у Байдена «чувство надежды»
12:35
Экономика
Кабмин утвердил досрочные выплаты по 10 тысяч рублей на школьников
12:33
Происшествия
Власти Карелии сообщили о локализации всех пожаров на территории региона
12:29
Весь мир
МВД Ливии сообщило о прекращении вооруженных столкновений на западе страны
12:25
Шоу-бизнес
Актер Боб Оденкерк рассказал, что пережил "сердечный приступ" на съемках сериала
12:24
Армия
Народная милиция ЛНР сообщила о работе украинского РЭБ у поселка Счастье в Донбассе
Все новости

Пушков: Фукуяма только запутает «бедную Тихановскую»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 12:06
Политика
Пушков: Фукуяма только запутает «бедную Тихановскую»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 31 июля. Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма только запутает бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, заявил сенатор Алексей Пушков.

Противница официального руководства Белоруссии ранее провела переговоры с Фукуямой по вопросам транзитного периода и трансформации республики от автократии к демократии.

«Фукуяма только запутает бедную Тихановскую, но вряд ли поможет», — написал Пушков в Telegram.

По мнению российского политика, известный американский политолог является большим путаником. Он превратился в идеолога глубокого заблуждения, заключил сенатор.

Пушков ранее дал ироничный совет президенту США Джо Байдену перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Политик отметил, что хозяину Белого дома нужно бежать от «гнева» президента Украины.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков: Фукуяма только запутает «бедную Тихановскую»
сша пушков фукуяма Тихановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru