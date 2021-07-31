Уколова пожаловалась на отвратительное поведение Галины Боб на съемках «Деффчонок»

Москва, 31 июля. Актриса Анастасия Уколова призналась, что у нее не складывались отношения с коллегой по сериалу «Деффчонки» Галиной Боб.

Последний сезон проекта вышел в 2018 году, однако Уколова решилась поделиться некоторыми подробностями съемок только сейчас. Артистка пожаловалась в Instagram Stories, что Боб, которая на тот момент уже являлась звездой, была с ней крайне неприветлива.

«Она единственная не здоровалась и вела себя отвратительно и высокомерно… Я боялась идти на съемку, ревела по вечерам», — поделилась Уколова.

По словам актрисы, Боб была единственным человеком, не проявившим к ней дружелюбия. При этом артистка добавила, что не обижается на коллегу по «Деффчонкам».

Галина Боб не оставила выпад Уколовой без внимания. Актриса ответила коллеге в Instagram Stories, что в последних сезонах она воспитывала двоих детей, один из которых снимался в сериале. Между дублями артистке нужно было покормить младшего ребенка и отрепетировать сцены со старшим.

«Тебя поддерживали, как могли. А шептаться за спиной... Это вообще не ко мне, я это презираю. По-моему, у тебя просто завышена самооценка», — заявила Боб, обращаясь к Уколовой.

Весной Галина Боб стала многодетной матерью — у актрисы родилась дочь, которую назвали Маргаритой. После появления малышки на свет звезда «Деффчонок» показала поклонникам снимок с выписки из роддома.