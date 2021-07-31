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Азаров объяснил, почему Украина вынуждена отказаться от ядерного оружия

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:47
Политика
Азаров объяснил, почему Украина вынуждена отказаться от ядерного оружия
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Киев, 31 июля. Украина была вынуждена отказаться от ядерного вооружения, поскольку экономика страны разрушалась, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Депутат Верховной рады Давид Арахамия ранее сообщил: если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».

Азаров считает, что киевские власти не могут понять, почему страна была вынуждена отказаться от ядерного вооружения.

«Да потому что у нас платить зарплату было нечем! Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы, средств на которые эти недослуги точно бы не нашли», — написал бывший глава правительства в Telegram.

Николай Азаров ранее объяснил, почему Украина вынуждена повышать налоги. По его словам, действующая власть не развивает экономику, не увеличивает доходы граждан, компаний и финансового сектора.

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