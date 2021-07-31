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Новейшая техника ВДВ России продемонстрировала свою боевую мощь в Алабино

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:59
Армия
Новейшая техника ВДВ России продемонстрировала свою боевую мощь в Алабино
wikimedia.org  /  Пользователь - CC BY 3.0

Москва, 31 июля. На подмосковном полигоне Алабино состоялось праздничное мероприятие по случаю 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России, который будет отмечаться 2 августа.

В ходе праздника, на котором присутствовал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, бойцы отдельного разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ провели показательные выступления по рукопашному бою, а также осуществили прохождение полосы препятствий.

Позднее десантники продемонстрировали новейшую боевую технику ВДВ, а также ее возможности. Министр обороны осмотрел новые и перспективные образцы военной и специальной техники, среди которой был бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

Самым ярким эпизодом мероприятия стал вальс на модернизированных боевых машинах десанта БМД-4М и армейских мотовездеходах АМ-1, а также выступления на лошадях в исполнении взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

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россия вдв алабино
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