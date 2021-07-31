«Нам по барабану»: Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

Киев, 31 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко на страницах польского издания Gazeta Wyborcza ответил на статью российского лидера Владимира Путина о единстве народов двух стран.

Автор заявил об отсутствии у украинцев проблем с собственной идентичностью. По его словам, гражданам страны якобы «по барабану» на мнение президента России. В публикации также приведены примеры различий между народами сопредельных государств. В частности, Порошенко упомянул язык, песни, танцы, кухню и политическую культуру.

Ранее Владимир Путин представил статью «Об историческом единстве русского и украинского народов». Материал спровоцировал взрыв информационной бомбы на Украине, отметил корреспондент ФАН.