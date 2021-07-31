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«Нам по барабану»: Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:49
Политика
«Нам по барабану»: Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
president.gov.ua  /  Администрация президента Украины

Киев, 31 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко на страницах польского издания Gazeta Wyborcza ответил на статью российского лидера Владимира Путина о единстве народов двух стран.

Автор заявил об отсутствии у украинцев проблем с собственной идентичностью. По его словам, гражданам страны якобы «по барабану» на мнение президента России. В публикации также приведены примеры различий между народами сопредельных государств. В частности, Порошенко упомянул язык, песни, танцы, кухню и политическую культуру.

Ранее Владимир Путин представил статью «Об историческом единстве русского и украинского народов». Материал спровоцировал взрыв информационной бомбы на Украине, отметил корреспондент ФАН.

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украина путин россия порошенко
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