В Крыму из-за нарушения антиковидных мер полиция закрыла фестиваль Z.CITY

В Крыму этой ночью из-за нарушения антиковидных мер полиция и Роспотребнадзор закрыли один из самых популярных летних фестивалей — Z.CITY в Поповке. В официальной группе фестиваля «ВКонтакте» появилось видеообращение «босса» мероприятия Алексея Жохова, в котором сообщается, что необходимые меры безопасности были приняты: на огромной территории в 14 гектаров не работает главный танцпол, все остальные локации небольшие, без массового скопления людей.

«Сегодня случилась некая казусная ситуация, на территорию ворвался отряд ОМОНа и прекратил на время нашу работу. Сегодня днем мы получили бумагу о запрете проведения Z-феста, хотя в похожем режиме мы работали практически все лето», — сообщил он.

Также Жохов отметил, что организаторы не унывают и собирают оперативный штаб для скорейшего решения возникшей ситуации.

Тем временем среди людей растет недовольство в связи с неожиданным закрытием любимого фестиваля.

Как рассказал ФАН Сергей, который в компании друзей ехал на фестиваль, попасть им на мероприятие так и не удалось. Сам он с друзьями приехал из Москвы, еще пара человек присоединились из Санкт-Петербурга и Уфы, ехали сразу тремя машинами.

«Мы как раз ехали в сторону Евпатории, когда узнали, что фестиваль закрыли. Почти каждое лето приезжаем на такие тусовки, остаемся на несколько дней. Живем либо в палатках, либо снимаем жилье у местных. Конечно, вчера вечером обратно не разворачивались. Заехали на пляж в Евпатории, переночевали там в палатках, покупались на рассвете. Неприятно, что сорвался фестиваль, но не скажу, что мы как-то расстроены, потому что все равно придумали отличный вариант как отдохнуть», — поделился турист в комментарии ФАН.

Однако далеко не все любители тусовок и музыкальных фестивалей настроены столь оптимистично — в Сети люди сравнивают закрытие Z.CITY чуть ли не с лихими девяностыми.

«А Таврида-АРТ не отменили ни в том, ни в этом году, как и день ВМФ, Алые паруса. Получается, отмена избирательна», — комментирует Вадим Сухоруков.

Сообщается, что полиция и Роспотребнадзор закрыли площадку Z.CITY в Поповке, где раньше проходил фестиваль «КаZантип», из-за систематических нарушений санитарных требований.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи» успешно отгремел на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге.