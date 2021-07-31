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Сергей Канаев: Автоматическая система передачи справок Минздравом в МВД очень нужна
Общество
Сергей Канаев: Автоматическая система передачи справок Минздравом в МВД очень нужна
vk.com  /  Сергей Канаев

Российский общественный деятель Сергей Канаев заявил ФАН, что в целом поддерживает автоматическую передачу Минздравом России в ГИБДД справок о состоянии здоровья водителей.

Соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» в эксклюзивном интервью прокомментировал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

«Это надо было сделать уже давно, — отметил Канаев. — В какой-то части это действительно делалось: что касается алкоголиков и наркоманов, то такие данные передавались. Правда, только по конкретному запросу. Как раз из-за разногласий Минздрава и МВД — кто с этого будет получать, скажем так, деньги и государственные тендеры, — у них и шла все это время основная война. Она длилась, не поверите, в течение семи лет!»

По словам собеседника ФАН, если бы между обеими сторонами не возникало столько разногласий по данному вопросу, то такая система давно бы уже работала.

«Она действительно нужна, — заверил эксперт. — Все системы должны быть между собой взаимосвязаны. Каждый участник процесса должен иметь доступ к той или иной информации, чтобы людей не пытали — принесите эту справку, ту справку... Вообще, по идее, вот пришел человек с водительским удостоверением, и все — больше от него ничего не надо. Все остальные справки могут браться в автоматическом режиме».

Сергей Канаев: Автоматическая система передачи справок Минздравом в МВД очень нужна
patronaje.ruсправка-003-ву  / 

Новшество не менее важно, как считает Канаев, и с точки зрения коррупционной составляющей (подделка документов).

«Вы же понимаете, что там-то уже ничего не переделаете, — пояснил он. — Вернее, переделать-то все же, наверное, возможно. С учетом того, что эти данные уже лежат в Минздраве, там могут либо их притормозить, либо скрыть актуальность информации».

Но это уже подделка документов государственными органами, подчеркнул собеседник ФАН.

«Это не какой-то там условный Федя Пупкин, а сотрудник ГИБДД, который в курсе, что если кто-то об этом узнает, то снимут и его, и его начальника, — заявил Канаев. — Так что, если говорить в целом, то это (систему. — Прим. ФАН) надо было вводить уже давно».

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Российской Федерации разместило на портале regulation.gov.ru проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения» о создании новой федеральной информационной системы.

Согласно доработанному совместно с Минздравом России документу, в этой системе будут храниться электронные медицинские справки, необходимые для обмена, получения и продления водительских прав. Если у человека обнаружится то или иное заболевание, которое не позволяет садиться за руль, то действие его водительского удостоверения будет приостановлено.

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Все новости / Общество / Сергей Канаев: Автоматическая система передачи справок Минздравом в МВД очень нужна
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