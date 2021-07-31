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Открепившийся от грузовика прицеп сбил велосипедиста на волгоградской трассе
Происшествия
Открепившийся от грузовика прицеп сбил велосипедиста на волгоградской трассе
pixabay.com  /  kaboompics

Волгоград, 31 июля. Авария произошла на трассе в Волгоградской области. Прицеп оторвался от грузовика и врезался в велосипедиста.

По данным регионального ГУ МВД РФ, авария произошла накануне вечером на 671 километре трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград. У грузового автомобиля оторвался прицеп, который позже врезался в 47-летнего велосипедиста. Очевидцы сняли на видео последствия аварии. Медики осмотрели пострадавшего, от госпитализации он отказался.

Сложившийся во время движения велосипед привел к травмированию 31-летнего петербуржца. Мужчину доставили в отделение хирургии.

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