19FortyFive: скоро у России появится мощный и смертоносный подводный кулак

Вашингтон, 31 июля. Россия стремительно наращивает количество субмарин в ВМФ РФ, превращая свой подводный флот в силу невиданной мощи, считают эксперты из Соединенных Штатов.

Очередным успехом российского ОПК стал спуск на воду подводной лодки «Красноярск» класса «Ясень-М» на судостроительном заводе «Севмаш», расположенном в Северодвинске, отметил военный аналитик Питер Сучиу в статье для портала 19FortyFive, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Постройка этой субмарины стала доказательством высокого профессионализма работников предприятия, отметил журналист, сославшись на слова главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

Ровно десять лет назад Министерство обороны России инициировало масштабную модернизацию флота страны, ход которой на совещании в Северодвинске обсудил главком, отметил автор материала. В настоящий момент верфь занимается строительством еще нескольких субмарин, а «Красноярск» должен войти в состав ВМФ РФ уже в следующем году, подчеркнул Сучиу. Он напомнил, что в мае этого года Северный флот уже получил подлодку «Казань», которая сейчас находится на боевом дежурстве.

Работы по созданию подводных лодок будут ускорены, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, слова которого привел эксперт. Журналист отметил, что АПЛ «Красноярск» стала вторым представителем класса «Ясень-М» — модернизированного проекта «Ясень», созданного еще в 1980-х годах для замены класса «Акула». Обновленный проект получил множество различных изменений и улучшений, подчеркнул он.

Подводные лодки класса «Ясень-М» обладают высоким уровнем боеспособности, считает аналитик. Он уточнил, что подобные субмарины оснащены передовой электроникой и новым ядерным реактором, который должен снизить уровень шума АПЛ. В арсенале «Красноярска» имеются мощные крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Если Москва продолжит стремительными темпами создавать субмарины, то в скором времени у РФ появится мощный и смертоносный подводный кулак, добавил автор статьи.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высоко оценил новейшую российскую подводную лодку «Красноярск». По его мнению, подобные субмарины являются мощнейшими в мире, ввиду чего их появление у ВМФ РФ является причиной для оптимизма.