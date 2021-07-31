Малькевич: Беглов дает еще один импульс для развития Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов демонстрирует мощнейший потенциал в продвижении крупных инфраструктурных проектов и в лоббировании интересов города. Таким мнением с ФАН поделился журналист, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Собеседник ФАН прокомментировал последние инициативы губернатора, такие как строительство дополнительных станций метро, создание ЦКАДа, проект по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в Пулково, а также строительство еще одного терминала аэропорта.

«Как житель Петербурга, я могу оценить инициативы Беглова крайне положительно, потому что он предлагает мощнейшие инфраструктурные проекты, которые способны придать еще один импульс для развития не только города, но и целой агломерации. Например, проект ЦКАД совместно с Ленинградской областью — это совершенно революционные изменения в привычном укладе нашей жизни», — поделился мнением журналист.

Что касается улучшений в Адмиралтейском районе Петербурга, то эта зона давно требует к себе внимания, отметил Малькевич.

«Да простят меня местные жители, но довольно депрессивно смотрится этот микрорайон. Хотя, справедливости ради, музей железнодорожного транспорта за Балтийским вокзалом — это очень интересная точка. При должной раскрутке он может стать местом притяжения для туристов. Я считаю, что если будут запускать скоростную электричку от вокзала, то должен будет появиться какой-то дополнительный терминал для нее, будут реконструированы прилегающие территории, появятся гостиницы, бизнес-центр. В общем, можно говорить о комплексном развитии этой территории Адмиралтейского района», — сообщил Александр Малькевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Журналист также положительно оценивает все проекты, связанные с решением проблемы транспортной доступности аэропорта Пулково. По словам Малькевича, Беглов делает все, чтобы город стал удобнее и для местных жителей, и для туристов.

«Развитие аэропорта Санкт-Петербурга можно только приветствовать, потому что наш город заслужил право иметь очень серьезный хаб, связывающий Россию с Европой, с миром. Это помогло бы жителям северо-запада, во-первых, осознать Петербург полноценной столицей Северо-Западного федерального округа, а во-вторых удобно добираться как до нашего города, так и путешествовать по России, по миру. Мы очень ждем развитие аэропорта, развитие территории вокруг аэропорта, вокруг Балтийского вокзала. Это влечет за собой появление сотен тысяч рабочих мест, новые инвестиции», — рассказал собеседник ФАН.

pixabay.com /

В целом, резюмировал Александр Малькевич, губернатор довольно комплексно подходит к вопросам как транспортной доступности в городе, так и в целом ко всем проблемам благоустройства, волнующим местных жителей.

«Я сам, как житель Петербурга, буду рад, если будет удобнее добираться как до аэропорта, так и внутри города, так и путешествовать по России. Это здорово, Александр Беглов в очередной раз продемонстрировал свой мощнейший потенциал в продвижении таких крутых инфраструктурных проектов и в лоббировании интересов города», — заключил журналист.

Блогер Вадим Манукян ранее рассказал, как изменился Санкт-Петербург при Александре Беглове. Постоянно приезжая в Северную столицу, Манукян замечает, как город меняется в лучшую сторону. Блогер уверен, что в этом большая заслуга губернатора Петербурга, который не только сам является опытным хозяйственником, но и умеет привлекать инвесторов, готовых вкладываться в крупные инфраструктурные проекты, а также добиваться «вливаний» из центра.