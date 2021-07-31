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Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 31 июля

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:49
Общество
Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 31 июля
pixabay.com

Москва, 31 июля. Российские врачи подтвердили 23 807 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Примерно каждый десятый из новых пациентов с коронавирусом не замечал у себя никаких клинических проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране, уточнили в оперштабе.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Жители страны могут сделать прививку от заболевания в одном из прививочных пунктов на территории страны. Процедура защищает от тяжелого течения заболевания, напомнили врачи.

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