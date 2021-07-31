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Крупный ритейлер снизил цены в своем магазине после обращения властей Дагестана
Общество
Крупный ритейлер снизил цены в своем магазине после обращения властей Дагестана
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Махачкала, 31 июля. Крупная федеральная торговая сеть снизила стоимость некоторых товаров в своем магазине в Дагестане после обращения регионального минпромторга. В ведомстве объяснили, что политика высоких цен могла негативно сказаться как на потребителях, так и на доходах самого ритейлера.

По словам начальника управления торговли и потребительских рынков минпромторга республики Эльдара Алиева, специалисты регулярно проводят мониторинг цен в торговой сети, первые магазины которой в Дагестане открылись в июле. Стоимость отдельных товаров в министерстве посчитали чрезвычайно высокой.

«Некоторые товары там стоят дороже, некоторые дешевле, чем в целом по республике. Мы сразу обратились к руководству сети и объяснили, что такие высокие цены для наших потребителей неприемлемы, к тому же, это может ударить по продажам самого магазина. Они прислушались к нашему мнению и сейчас можно увидеть, что на некоторые позиции цены снижены», — сказал Алиев в эфире РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что стоимость продуктов группы «борщевого набора» в Дагестане — самая низкая в России. В региональном минсельхозпроде это объяснили высокой конкуренцией среди производителей внутри республики.

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