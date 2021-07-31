Минобороны РФ сообщило о прибытии военнослужащих в Китай для участия в АрМИ-2021

Пекин, 31 июля. Военнослужащие российской армии прибыли в китайский город Корла для участия в Армейских международных играх — 2021, заявили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сообщению, на место проведения соревнований бойцы ВС РФ были доставлены самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

«Вместе с военнослужащими доставлена военная техника, на которой им предстоит выступать — новейшие боевые машины «Тайфун-ПВО» и боевые машины пехоты БМП-3», — указали в военном ведомстве.

Отмечается, что на полигоне Народно-освободительной армии Китая будут проходить три конкурса АрМИ-2021: «Чистое небо» с участием подразделений ПВО, «Суворовский натиск» — состязание для экипажей боевых машин пехоты, а также «Безопасная среда», в котором будут соревноваться военнослужащие подразделений РХБЗ.

Ранее в расположении бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) состоялся торжественный митинг по случаю открытия всеармейского конкурса «Морской десант-2021».