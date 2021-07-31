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Политолог Ищенко оценил шансы на улучшение отношений между украинцами и русскими
Политика
Политолог Ищенко оценил шансы на улучшение отношений между украинцами и русскими
wikipedia.org  /  Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Москва, 31 июля. Украинцев нельзя заставить изменить отношение к русским, так как каждый гражданин уже определился в своей позиции, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт пояснил, что России ничего не нужно предпринимать для улучшения отношения украинцев к русским, так как за 30 лет у каждого гражданина Украины сформировалось собственная позиция.

Те украинцы, которые определили себя как европейцы и русофобы, не изменят своего мнения, уточнил политолог.

«Это их сознательный выбор, сделанный уже давно», — сказал Ростислав Ищенко, рассуждая о шансах на улучшение отношений между украинцами и русскими.

Эксперт уточнил, что украинские граждане построили свое отношение к русским на основании анализа обстановки, которая сложилась между двумя странами. Ищенко также заметил, что есть вероятность «возвращения украинских территорий в состав России». Однако, по мнению политолога, это может произойти только вследствие оттока населения из-за экономической деградации, когда украинцы захотят интегрироваться в РФ для того, чтобы жить по-человечески.

Ранее Ищенко объяснил, почему Украина больше не интересует Запад. По его словам, США рассчитывали, что Киев станет тараном для Москвы, но надежды не оправдались.

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украина россия ищенко
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