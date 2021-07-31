Любви все возрасты покорны: топ-5 звезд, которые вышли замуж после 40 лет

Звезды шоу-бизнеса настолько заняты собственной карьерой, что брак после 40 лет для них — дело привычное. Чтобы обрести вторую половинку, не стоит оглядываться на годы прожитой жизни, возраст не имеет никакого значения: и после 40 лет можно найти настоящее счастье в семейных отношениях.

Лера Кудрявцева

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вышла замуж третий раз, когда ей было 42 года. Ее избранником стал хоккеист Игорь Макаров, тогда спортсмену было всего 26 лет. По словам теледивы, именно Игорь — мужчина всей ее жизни, которого она очень долго ждала.

Спустя пять лет брака у пары родилась дочь Мария, Кудрявцева родила самостоятельно в 47 лет. Своим примером телеведущая доказала, что и после 40 лет можно быть счастливой в браке с любимым мужчиной.

instagram.com / @leratv

Лолита

Певица Лолита Милявская была замужем пять раз, а крайняя ее свадьба состоялась, когда ей было уже 47 лет. Артистка никогда не стеснялась своего возраста, что, безусловно, привлекало мужчин моложе: пятому супругу Лолиты теннисисту Дмитрию Иванову на момент свадьбы было 35 лет.

Спустя десять лет совместной жизни пара развелась со скандалом в суде, однако сейчас певица счастлива с новым избранником. По словам Милявской, шестой раз идти под венец она не намерена.

instagram.com / @lolitamilyavskaya

Татьяна Навка

Российская фигуристка Татьяна Навка вышла замуж второй раз в 40-летнем возрасте, ее избранником стал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пара с размахом отпраздновала помолвку 1 августа 2015 года.

За год до официальной регистрации брака у Татьяны и Дмитрия родилась совместная дочь Анастасия. Фигуристка не раз признавалась, что супруг — любящий и потрясающий отец.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Марина Федункив

На днях новость о замужестве актрисы и телеведущей Марины Федункив потрясла не только фанатов ее творчества, но и коллег по сцене. Сейчас артистке 48 лет, за ее плечами — два брака, ни с одним из супругов у Федункив не появилось детей.

Супругом телезвезды стал 37-летний итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который уже несколько лет работает в России. Роман с молодым бизнесменом телеведущая старалась не афишировать. И не зря: сейчас вокруг пары много недоброжелательных слухов. В Сети ее новоиспеченного мужа заподозрили в нетрадиционной ориентации. В ответ на обвинения Федункив сняла ролик с опровержением.

instagram.com / @marina_phedunkiv

Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вышла замуж за молодого пародиста Максима Галкина в возрасте 62 лет. Пара не только официально зарегистрировала свой брак, но и обвенчалась. Супруги вместе уже девять лет, в браке у них появились на свет очаровательные двойняшки Лиза и Гарри.

Замужество действительно пошло на пользу Примадонне: она расцвела, похудела и сменила образ.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Ранее стало известно, что журнал Forbes рассекретил суммы доходов сразу нескольких российских звезд. Например, издание выяснило, сколько заработали за год певица Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак.