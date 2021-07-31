Безруков восхитил подписчиков снимком жены с новорожденным сыном на руках

Москва, 31 июля. Звезда сериалов «Бригада» и «Есенин» Сергей Безруков опубликовал новый снимок со своей супругой, режиссером Анной Матисон. На фото она держит на руках новорожденного сына.

Жена актера совсем недавно родила от мужа третьего ребенка, которому дали имя Василий. Безруков без стеснения делится с поклонниками радостью от прибавления в семье и выкладывает кадры с малышом в Instagram.

На этот раз артист показал фото, сделанное на свежем воздухе. На снимке Матисон, похоже, сидит за уличным столиком кафе рядом с коляской и счастливо улыбается.

«Наша мамочка… Моя Анечка! Вот уже неделя прошла, как в нашей жизни появился Васенька», — подписал кадр Безруков.

Актер отметил, что с третьим ребенком справляться проще, чем с первым, а также пожелал поклонникам добра и счастья. Подписчики восхитились снимком жены Безрукова с маленьким сыном.

«Какие все мамочки красивые!»; «Какая же она красотка!»; «Сергей, восхищаюсь вами и Анечкой»; «Мамочка отлично выглядит, здоровья ей крепкого», — написали комментаторы.

До встречи с Матисон артист был женат на актрисе Ирине Безруковой. Совместных детей у пары так и не появилось. Безруков признавался, что сильно страдал в бездетном браке, так как всегда хотел большую семью.