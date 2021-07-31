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Препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 создали в России
Общество
Препарат для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 создали в России
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 31 июля. Препарат для оценки клеточного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 разработали российские ученые из центра «Вектор».

Новый медикамент получил название «Корона-скин-тест». Его влияние уже проверили на самцах животных. Информацией об этом поделилась старший научный сотрудник Института медицинской биотехнологии филиала «Вектора» Анастасия Воропаева.

«Нам нужно сейчас отсмотреть препараты самок — тогда уже сможем сказать, обладает ли «Корона-скин-тест» мутагенностью или нет», — специалист рассказала об этом в эфире телеканала «Россия-24».

Сдавать анализы на наличие антител к COVID-19 стоит тем, кто участвует в клинических испытаниях. Мнение высказал главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

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