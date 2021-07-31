ВСУ трижды обстреляли ЛНР из гранатометов и пулеметов в течение суток

Луганск, 31 июля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение 30 июля три раза подвергли обстрелу территорию Луганской Народной Республики.

Днем ранее со стороны ВСУ было допущено одно нарушение режима прекращения огня, отметили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

«За истекшие сутки (30 июля) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — заявил офицер ЛНР в представительстве республики при СЦКК.

Огонь ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов крупного калибра был открыт по населенному пункту Молодежное, уточнил официальный представитель Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно, что из-за массированного обстрела бойцами ВСУ эвакуационного автомобиля погибли четверо военнослужащих Народной милиции ДНР.