Специалисты предъявили доказательства перехода COVID-19 в более легкую форму

Лондон, 31 июля. Специалисты издания Daily Mail заявили, что появились доказательства того, что COVID-19 превращается в более легкое заболевание.

Это касается тех, кто заболевает коронавирусов во второй раз. У таких пациентов меньше выражены симптомы, организм испытывает более низкую вирусную нагрузку. Такие данные были получены после исследования около 20 тыс. жителей Британии.

Обследование проводилось среди переболевших коронавирусом британцев с целью выяснить вероятность повторного заражения. Во второй раз COVID-19 из экспериментальной группы заразилось только 195 человек. Во втором отчете ученые отразили, что при вторичном заражении ярко выраженная симптоматика наблюдалась только у 38 пациентов.

Ученые из США создали модифицированный вариант SARS-CoV-2, который может уничтожить настоящий вирус за 12 часов. Искусственный штамм мешает реальному патогену размножаться, его передача прекращается, коронавирус гибнет.