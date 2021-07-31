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Специалисты предъявили доказательства перехода COVID-19 в более легкую форму

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:19
Общество
Специалисты предъявили доказательства перехода COVID-19 в более легкую форму
Невские Новости  /  Анна Карпова

Лондон, 31 июля. Специалисты издания Daily Mail заявили, что появились доказательства того, что COVID-19 превращается в более легкое заболевание.

Это касается тех, кто заболевает коронавирусов во второй раз. У таких пациентов меньше выражены симптомы, организм испытывает более низкую вирусную нагрузку. Такие данные были получены после исследования около 20 тыс. жителей Британии.

Обследование проводилось среди переболевших коронавирусом британцев с целью выяснить вероятность повторного заражения. Во второй раз COVID-19 из экспериментальной группы заразилось только 195 человек. Во втором отчете ученые отразили, что при вторичном заражении ярко выраженная симптоматика наблюдалась только у 38 пациентов.

Ученые из США создали модифицированный вариант SARS-CoV-2, который может уничтожить настоящий вирус за 12 часов. Искусственный штамм мешает реальному патогену размножаться, его передача прекращается, коронавирус гибнет.

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симптомы коронавирус повторное заражение
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