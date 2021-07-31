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Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:05
Экономика
Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Севастополь, 31 июля. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о планах кабмина по внедрению механизма эскроу-счетов в секторе ИЖС.

Российский кабмин будет работать над инициативой по во введению в эксплуатацию эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство позже. Предполагается, что процесс начнется не раньше следующего года и будет связан с созданием необходимой нормативно-правовой базы.

Как отмечает заместитель председателя правительства, важно определить, как именно строить, каким образом эксплуатировать и как формировать товарищества собственников. Сейчас отсутствует законодательное оформление данных вопросов. Об этом пишет ТАСС.

Хуснуллин указывает, что нормативная база будет готовиться в течение этого года. Принимать законы планируется в начале 2022 года, после чего станет возможным обсуждение внедрения системы счетов эскроу на ИЖС.

Недавно выяснилось, какие отечественные субъекты преуспели в реализации программы индивидуального жилищного строительства.

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