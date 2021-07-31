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Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:11
Армия
Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 31 июля. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил подмосковный полигон Алабино, где состоялся праздник в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Шойгу обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. Он заявил, что без подразделений ВДВ невозможна защита такого огромной по площади страны, как Россия.

«Сегодня ВДВ — это оперативно-стратегический резерв верховного главнокомандующего Российской Федерации», — отметил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, части и подразделения ВДВ российской армии оснащены самой современной техникой и новейшим вооружением и готовы выполнять боевые задачи в любых условиях.

Ранее стало известно, что глава российского военного ведомства Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации работы областных военкоматов.

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