Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»

Москва, 31 июля. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу посетил подмосковный полигон Алабино, где состоялся праздник в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Шойгу обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. Он заявил, что без подразделений ВДВ невозможна защита такого огромной по площади страны, как Россия.

«Сегодня ВДВ — это оперативно-стратегический резерв верховного главнокомандующего Российской Федерации», — отметил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, части и подразделения ВДВ российской армии оснащены самой современной техникой и новейшим вооружением и готовы выполнять боевые задачи в любых условиях.

Ранее стало известно, что глава российского военного ведомства Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации работы областных военкоматов.