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В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:13
Происшествия
В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате
pixabay.com

Берлин, 31 июля. Мужчина намеренно разрушил фасад новостройки экскаватором в немецком городе Блумберг. По словам самого нарушителя, застройщик имел перед ним долг по зарплате в размере 5 млн евро.

Остановить погром смогла лишь вышедшая из строя техника. Материальный ущерб оценивается в 500 тыс. евро. Сам застройщик отрицает какие либо задолженности перед работником, сообщает издание Blick.

После содеянного 47-летний разрушитель скрылся с места преступления, но позже добровольно сдался полиции. Он пояснил, что взял экскаватор в аренду и отправился мстить недобросовестному работодателю. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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