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Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар
Экономика
Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар
lada.ru  /  официальный сайт автопроизводителя Lada

София, 31 июля. Внедорожники Niva скупают в Болгарии прямо с автовозов, несмотря на то, что в Европе они стоят в полтора-два раза дороже, чем в России. Об этом говорится в местном издании «Факты».

Газета разместила материал о серых схемах ввоза машин из России в ЕС после официальной остановки импорта. Читатели издания выразили негодование в связи с этим событием и вспомнили преимущества внедорожников российского производства.

«Они доказали свое качество в своем автомобильном сегменте! Жаль, что в Болгарии они еще нескоро появятся», — написал пользователь под ником Мародер.

Жители Болгарии также отметили высокую проходимость и практичность Lada Niva. Эти автомобили можно использовать как в сельском хозяйстве, так и для охоты. За небольшую стоимость машина преодолеет любые дороги, пишут в комментариях.

Отечественный внедорожник Lada Niva Legend продолжает пользоваться популярностью на европейском рынке. Почти все поступающие автомобили раскупаются с большой скоростью.

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