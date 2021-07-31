Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар

София, 31 июля. Внедорожники Niva скупают в Болгарии прямо с автовозов, несмотря на то, что в Европе они стоят в полтора-два раза дороже, чем в России. Об этом говорится в местном издании «Факты».

Газета разместила материал о серых схемах ввоза машин из России в ЕС после официальной остановки импорта. Читатели издания выразили негодование в связи с этим событием и вспомнили преимущества внедорожников российского производства.

«Они доказали свое качество в своем автомобильном сегменте! Жаль, что в Болгарии они еще нескоро появятся», — написал пользователь под ником Мародер.

Жители Болгарии также отметили высокую проходимость и практичность Lada Niva. Эти автомобили можно использовать как в сельском хозяйстве, так и для охоты. За небольшую стоимость машина преодолеет любые дороги, пишут в комментариях.

Отечественный внедорожник Lada Niva Legend продолжает пользоваться популярностью на европейском рынке. Почти все поступающие автомобили раскупаются с большой скоростью.