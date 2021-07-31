Блогер Карина Кросс и группа «Мумий Тролль» перепели хит «Утекай»

Москва, 31 июля. Известный блогер Карина Кросс и группа «Мумий Тролль» решили сблизить «отцов и детей» с помощью совместного сингла. Они выпустили кавер на один из первых хитов коллектива «Утекай».

Коллаборация Карины Кросс и «Мумий Тролля» получилась очень спонтанно. Блогер в апреле посетила первый после пандемии концерт группы. За кулисами Кросс встретилась с основателем и солистом коллектива Ильей Лагутенко. Поговорив буквально пять минут, артисты договорились о совместном треке. Они решили сделать новую версию песни «Утекай», которая вышла в конце 90-х годов и сразу стала настоящим суперхитом. Сингл вышел под названием «Время утекай». Как отмечает Лагутенко, основная идея коллаборации – сблизить два поколения.

«Вот уж никогда не думал, что одна из самых непонятных песен с официального дебюта будет так серьезно и основательно истолкована многие годы спустя. Новое поколение видит в этом новые смыслы. Так держать, так откроем новые горизонты вместе», — написал музыкант в соцсетях.

Карина Кросс рассказала, что с детства обожает группу «Мумий Тролль», поэтому для нее было счастьем и огромной ответственностью поработать с коллективом. Она отметила, что песня «Время утекай» получалась очень крутой, а послание трека всегда будет «актуально как никогда».

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