Ученые из Ульяновска создали тест для диагностики коронавируса и гриппа

Ульяновск, 31 июля. Группе российских ученых удалось создать уникальный тест для одновременного выявления двух опасных инфекций.

Уникальная разработка принадлежит компании «ТестГен». Она состоит из диагностической панели, которая одновременно определяет наличие у человека коронавируса и гриппа типов А и Б.

«Для выявления COVID-19 используется два различных гена COVID-19, что увеличивает точность теста», — отметил гендиректор компании Андрей Тороповский.

В данный момент новая разработка находится на стадии получения регистрации. Ожидается, что тест значительно сократит время работы лаборатории. Дело в том, что в общей сложности на его проведение необходимо потратить около 3 часов.

На сегодняшний день одной из задач, которые стоят перед российской медициной, является повышение качества и доступности врачебной помощи. Важно сделать эту систему не только удобной для использования, но и приносить в нее новые технологии. Одной из них является адресная доставка лекарств. С ее помощью можно «бить по болевым точкам».