Россиянки завоевали бронзу и серебро в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио

Токио, 31 июля. Россиянки Юлия Каримова и Юлия Зыкова принесли две медали в копилку национальной команды после соревнований в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров.

Каримова, набравшая 450,3 очка, стала обладательницей бронзовой медали. Ее коллеге по команде Зыковой удалось заработать в финале 461,9 очка и завоевать серебро. Золото досталось швейцарке Нине Кристенсен, набравшей 463,9 очка и установившей олимпийский рекорд.

Летние Игры в Токио стартовали 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа. Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса. По итогам 30 июля Россия занимала четвертое место в общем медальном зачете.