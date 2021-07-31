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Происшествия
Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия
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Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия

  /   Обновлено: 31 июля 2021 11:02
Происшествия
Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия
pxhere.com

Анкара, 31 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти продолжат делать все необходимое, чтобы «залечить раны нашей нации» и возместить причиненный ущерб.

Накануне пожарным удалось локализовать 70 очагов возгорания из 81. Борьба с огнем продолжается еще в пяти провинциях. Ситуация в районе Мармариса и Антальи уже стабилизировалась, туристам разрешили вернуться в отели и продолжить отдых.

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