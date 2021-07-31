Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия

Анкара, 31 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти продолжат делать все необходимое, чтобы «залечить раны нашей нации» и возместить причиненный ущерб.

Накануне пожарным удалось локализовать 70 очагов возгорания из 81. Борьба с огнем продолжается еще в пяти провинциях. Ситуация в районе Мармариса и Антальи уже стабилизировалась, туристам разрешили вернуться в отели и продолжить отдых.