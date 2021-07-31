Роскосмос пообещал стабилизировать давление в модуле «Звезда» в течение суток

Москва, 31 июля. Давление в переходной камере российского модуля «Звезда» будет нормализовано в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, подача воздуха из МКС в отсек служебного модуля «Звезда» временно приостановлена. В настоящее время в отсеке сохраняется давление на уровне 150 миллиметров ртутного столба.

«В течение суток давление будет поднято до 200 миллиметров», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что работа по повышению давления является плановой и не связана с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который пристыковался к Международной космической станции 29 июля.