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Роскосмос пообещал стабилизировать давление в модуле «Звезда» в течение суток

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:57
Технологии
Роскосмос пообещал стабилизировать давление в модуле «Звезда» в течение суток
spaceflight.nasa.gov  /  Общественное достояние

Москва, 31 июля. Давление в переходной камере российского модуля «Звезда» будет нормализовано в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, подача воздуха из МКС в отсек служебного модуля «Звезда» временно приостановлена. В настоящее время в отсеке сохраняется давление на уровне 150 миллиметров ртутного столба.

«В течение суток давление будет поднято до 200 миллиметров», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что работа по повышению давления является плановой и не связана с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который пристыковался к Международной космической станции 29 июля.

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россия мкс модуль звезда
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