Рогозин назвал «прогнозируемым» падение давления в модуле «Звезда» на МКС

Москва, 31 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг наличие связи между падением воздушного давления в модуле МКС «Звезда» с недавней стыковкой со станцией лаборатории «Наука».

Снижение давления в переходном отсеке «Звезды» является ожидаемым и не коррелирует со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с МКС, отметил Рогозин в личном Twitter-аккаунте.

«Прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока еще проблемной «Звезде». И с МЛМ никак не связано», — заявил руководитель государственной корпорации «Роскосмос».

Ранее стало известно о снижении давления воздуха в модуле «Звезда» до 154 миллиметров ртутного столба, согласно сообщению одного из членов экипажа МКС в разговоре с представителями Центра управления полетами.