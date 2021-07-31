Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 11:16
11:14
Общество
Поклонник Эминема обнаружил секретное послание в хите My Name Is
11:09
Спорт
РФС перенес матч России по футболу в отборе ЧМ-2022 в Москву
11:09
Происшествия
Обвиняемый в убийстве самарской школьницы разрыдался в зале суда
11:09
Происшествия
Дом в Саратовской области загорелся после удара молнии
11:07
Политика
Россиянам рассказали, за какой срок удастся вернуть дружбу с украинцами
11:05
Экономика
Правительство России проработает счета эскроу для ИЖС в 2022 году
11:04
Армия
Шойгу назвал войска ВДВ «резервом верховного главнокомандующего»
11:02
Происшествия
В Германии рабочий за рулем экскаватора снес новостройку из-за долгов по зарплате
11:02
Экономика
Невозможность приобрести российскую Niva огорчила болгар
10:59
Происшествия
Пострадавшие при лесных пожарах регионы Турции объявлены зоной бедствия
Все новости

Рогозин назвал «прогнозируемым» падение давления в модуле «Звезда» на МКС

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:56
Технологии
Рогозин назвал «прогнозируемым» падение давления в модуле «Звезда» на МКС
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 31 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг наличие связи между падением воздушного давления в модуле МКС «Звезда» с недавней стыковкой со станцией лаборатории «Наука».

Снижение давления в переходном отсеке «Звезды» является ожидаемым и не коррелирует со стыковкой многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с МКС, отметил Рогозин в личном Twitter-аккаунте.

«Прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока еще проблемной «Звезде». И с МЛМ никак не связано», — заявил руководитель государственной корпорации «Роскосмос».

Ранее стало известно о снижении давления воздуха в модуле «Звезда» до 154 миллиметров ртутного столба, согласно сообщению одного из членов экипажа МКС в разговоре с представителями Центра управления полетами.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Рогозин назвал «прогнозируемым» падение давления в модуле «Звезда» на МКС
мкс рогозин звезда воздух
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru