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Прохожий спас мужчину от внезапной смерти в Кемерово

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:45
Происшествия
Прохожий спас мужчину от внезапной смерти в Кемерово
pixabay.com

Кемерово, 31 июля. Под окнами многоквартирного дома мужчина рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни. Его спас случайный прохожий.

По словам очевидцев, инцидент произошел неожиданно. Мужчина шел и резко упал на газон, после чего перестал дышать. На помощь пострадавшему поспешил прохожий. Он начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. Пострадавший очнулся.

Затем «воскресший» горожанин сел за руль автомобиля, посадил туда своего спасителя и уехал. Свидетели предположили, что кемеровец решил его таким образом отблагодарить.

Пенсионерка из Новокузнецка поймала ребенка, который выпал из окна, сообщал сайт 360tv.ru. Ребенок не пострадал.

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