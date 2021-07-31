Цены на «борщевой набор» в Дагестане оказались самыми низкими в стране

Махачкала, 31 июля. Стоимость продуктов группы «борщевого набора» в Дагестане — самая низкая в России. Это обусловлено высокой конкуренцией среди производителей внутри республики.

«Мы уделяем большое внимание группе «борщевого набора» — свекле, моркови, картофелю, капусте, луку. Это те продукты, которые важны для нашего населения. Если сравнивать Дагестан с другими регионами России, то у нас эта группа самая дешевая. На заседании оперативного штаба по мониторингу цен на продовольствие при федеральном Минсельхозе было отмечено, что самые низкие цены именно в Дагестане», — заявил заместитель министра сельского хозяйства республики Эмин Шайхгасанов в эфире РГВК «Дагестан».

Он объяснил, что в регионе производством овощей занимаются в основном мелкие фермеры, среди которых наблюдается высокая конкуренция. Кроме того, цены снизились и с поступлением на рынок урожая этого года.

По данным Дагестанстата, средняя стоимость килограмма картофеля в Дагестане составляет 32 рубля, капусты — 35,5 рубля, лука — 27 рублей, моркови — 70 рублей. При этом цены на картофель и морковь на последнюю неделю снизились, соответственно, на 8 и 16%.

Ранее ФАН сообщал, что цены на куриные яйца в Дагестане упали почти на 25%. В целом стоимость продовольственных товаров в республике за месяц снизилась на 0,6%.