Обнаружена новая схема мошенничества в России, связанная с вакцинацией

Москва, 31 июля. Россияне, которые воспользовались услугами недобросовестных медиков и сделали себе фальшивый сертификат о прививке, могут испытать на себе действие нового вида мошенничества.

Имеющие поддельный сертификат о прививке получают электронное письмо от «доброжелателя» с предупреждением о том, что врач, выдавший фальшивый документ, находится под следствием. После этого у человека просят 50 тыс. рублей за удаление переписки с опальным доктором. Жертву запугивают уголовным преследованием, намекая на соучастие в уголовном преступлении.

Многие соглашаются на предложение мошенников, даже не проверяя полученную информацию. Однако в подобной ситуации лучше ничего не предпринимать и просто игнорировать слова мошенников. В таком случае шантажисты довольно быстро теряют интерес к жертве.

Новые схемы мошенничества в недвижимости открыли в Санкт-Петербурге. Злоумышленники, представляясь сотрудниками администрации города, предлагали купить петербурженке квартиры по льготным ценам.