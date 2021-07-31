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Трое погибли в утреннем ДТП в Нижегородской области
Происшествия
Трое погибли в утреннем ДТП в Нижегородской области
pxhere.com  / 

Саранск, 31 июля. Три человека погибли в ДТП в Дивеевском районе Нижегородской области. Еще двое, в том числе ребенок, получили ранения.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 8:00. Как сообщили ФАН в региональном ГУВД, Mitsubishi Outlander двигался по полосе встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ».

Три пассажира легковушки скончались на месте. Виновник аварии получает лечение в местной больнице.

Ранее ФАН писал о жутком ДТП в Мордовии. После столкновения двух автомобилей скончалась девушка, еще пятеро пострадали.

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россия происшествия нижегородская область
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