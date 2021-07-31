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Лариса Гузеева раскритиковала моду на естественное старение

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева раскритиковала моду на естественное старение
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 31 июля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала тренд на естественное старание «дурацким». Звезда считает, что женщины в любом возрасте должны стремиться к улучшенным версиям себя.

Звезда фильма «Жестокий романс» всегда любила экспериментировать над своей внешностью и стилем в одежде. Неотъемлемой частью образа 62-летней Гузеевой давно стали яркий макияж и гардероб. Телеведущая не только сама посещает косметологов, но и активно призывает всех женщин работать над своей внешностью. На своей странице в Instagram она резко высказала о моде на естественной старение, за которое агитируют ее коллеги.

По словам Ларисы Гузеевой, ей не доставляет никакого удовольствия общаться с седовласыми женщинами. Актриса отметила, что если «природа не додала», необходимо это исправить с помощью косметологии и пластической хирургии.

«Какая-то дурацкая мода пошла на натуральные седые волосы и «натуральную красоту». Зачем? Чтобы что? Ну да, старение неизбежно, но мне приятнее общаться с улучшенными версиями женщин любого возраста», — заявила ведущая программы «Давай поженимся».

В комментариях поклонники Гузеевой разделились во мнениях. Одни считают, что и седина может выглядеть благородно, если женщина ухожена и опрятна. Другие заявили, что поддерживают мнение актрисы об «улучшенных версиях», однако отмечают, что все должно быть в меру.

Одна из любительниц косметологии и пластики — экс-супруга Гуфа, блогер Айза Долматова. Недавно она опубликовала свой архивный снимок, сделанный до многочисленных пластических операций. Фанаты едва узнали на фото Айзу. Они отметили, что девушка собственными руками убила свою природную красоту.

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старение гузеева красота
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