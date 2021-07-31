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Экономист Делягин допустил скорое снижение цен на недвижимость

  /   Обновлено: 31 июля 2021 10:32
Экономика
Экономист Делягин допустил скорое снижение цен на недвижимость
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 31 июля. Квартиры в России в ближайшем будущем начнут дешеветь.

Недавнее повышение базовой ставки Банком России приведет к тому, что инфляция увеличится, а стоимость недвижимости начнет падать. Об этом заявил доктор экономических наук Михаил Делягин.

Сейчас ключевая ставка в России равняется 6,5%. На последнем заседании регулятора показатель был увеличен сразу на один процентный пункт, что стало наиболее радикальным изменением индикатора с 2014 года, сообщает DEITA.RU.

По мнению эксперта, ускоренная инфляция после корректировок ставки приведет в том числе к удешевлению жилья в большинстве российских регионов. Тенденция не затронет только премиальную недвижимость в центральных районах столиц субъектов, подчеркивает Делягин.

Эксперты компании «Метриум» недавно поделились с россиянами советами, касающимися приобретения конкретных жилищных объектов.

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Все новости / Экономика / Экономист Делягин допустил скорое снижение цен на недвижимость
жилье делягин рынок недвижимости
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