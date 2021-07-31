Востоковед Дмитрий Косырев объяснил, почему Индия может отвернуться от США

Москва, 31 июля. Индия может пересмотреть свою внешнюю политику после ухода американцев из Афганистана. К такому выводу пришел российский журналист и востоковед Дмитрий Косырев.

По словам эксперта, дипломатический визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию начался нелепо. Глава Госдепа изначально провел переговоры с «гражданским обществом», под которым в Вашингтоне подразумевают кого угодно в оппозиции к местной власти. Однако и противники власти, и высшие индийские лидеры задавали — или держали в уме — один вопрос: «Зачем вы вывели войска из Афганистана, господин госсекретарь?».

Профессор индийского университета Ништа Каушики выразил мнение о происходящем на территории Азии после ухода американцев из Афганистана.

«Новое стратегическое сближение Пакистана, Китая и России уже происходит, и это окажет дестабилизирующее воздействие на страны Южной и Центральной Азии. При таком ходе событий Индии, возможно, придется пересмотреть все свои традиционные стратегии», — написал ученый в статье местного издания.

Дмитрий Косырев считает, что Нью-Дели сейчас может отвернуться от Вашингтона и начать переговоры с теми странами, которые имеют влияние в центральноазиатском регионе, включая Россию. Индия постарается вести переговоры с теми, кто может оказать давление на Пакистан. То, что сейчас происходит в этом регионе, наглядно демонстрирует наступление мира практически без США, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, штаб афганской миссии ООН, расположенный в Герате, подвергся нападению. В результате происшествия погиб сотрудник полиции.