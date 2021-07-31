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Востоковед Дмитрий Косырев объяснил, почему Индия может отвернуться от США
Политика
Востоковед Дмитрий Косырев объяснил, почему Индия может отвернуться от США
pixabay.com

Москва, 31 июля. Индия может пересмотреть свою внешнюю политику после ухода американцев из Афганистана. К такому выводу пришел российский журналист и востоковед Дмитрий Косырев.

По словам эксперта, дипломатический визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию начался нелепо. Глава Госдепа изначально провел переговоры с «гражданским обществом», под которым в Вашингтоне подразумевают кого угодно в оппозиции к местной власти. Однако и противники власти, и высшие индийские лидеры задавали — или держали в уме — один вопрос: «Зачем вы вывели войска из Афганистана, господин госсекретарь?».

Профессор индийского университета Ништа Каушики выразил мнение о происходящем на территории Азии после ухода американцев из Афганистана.

«Новое стратегическое сближение Пакистана, Китая и России уже происходит, и это окажет дестабилизирующее воздействие на страны Южной и Центральной Азии. При таком ходе событий Индии, возможно, придется пересмотреть все свои традиционные стратегии», — написал ученый в статье местного издания.

Дмитрий Косырев считает, что Нью-Дели сейчас может отвернуться от Вашингтона и начать переговоры с теми странами, которые имеют влияние в центральноазиатском регионе, включая Россию. Индия постарается вести переговоры с теми, кто может оказать давление на Пакистан. То, что сейчас происходит в этом регионе, наглядно демонстрирует наступление мира практически без США, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, штаб афганской миссии ООН, расположенный в Герате, подвергся нападению. В результате происшествия погиб сотрудник полиции.

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Все новости / Политика / Востоковед Дмитрий Косырев объяснил, почему Индия может отвернуться от США
сша афганистан индия
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