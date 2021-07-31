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Ростовские активисты пожаловались на пристройку к историческому зданию
Общество
Ростовские активисты пожаловались на пристройку к историческому зданию
Instagram общественного движения Мой фасад  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 31 июля. Архитектурный памятник культурного наследия в Донской столице находится под угрозой, собственники здания сделали пристройку и поставили пластиковую дверь, исказив облик исторического здания Янкеля Эсса.

Местные жители и активисты сообщили, что строители повесили на здание конструкцию для рекламы.

Первыми тревогу забили активисты движения «Мой Фасад», увидев, какая участь готовится для старинного доходного дома, они обратились в комитет по охране объектов культурного наследия.  

За комментарием корреспондент ФАН обратился к председателю совета Ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников Александру Кожину.

«Все это говорит о том как работает комитет и какая у нас охрана памятников. Там где грубейшие нарушения видны невооруженным глазом, получается что никаких действий со стороны комитета нет. Необходимо принимать срочные меры. Вплоть до лишения права собственности», — высказал свое мнение Александр Кожин.

После нашего звонка к дому Я.Г. Эсса отправились представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников. Будем надеяться, что им удастся сохранить культурный облик донской столицы и спасти старинный доходный дом на пресечении улиц Ворошиловского и Тургеневской, от пристройки и рекламных вывесок. 

Ранее ФАН рассказывал, как в Пензе снесли деревянный планетарий, построенный в 1928 году. На протяжении почти полувека сооружение использовалось для наблюдения за небесными телами, в его стенах изучались звезды, планеты и их спутники, а также проводились учебные занятия.

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ростов на дону архитектурный памятник
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