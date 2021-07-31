Мать рэпера Децла обвинила внука во вранье и отказалась с ним общаться

Москва, 31 июля. Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая объяснила, почему не хочет общаться с внуком Антонием. Женщину возмутило интервью, в котором молодой человек, по ее словам, говорил неправду.

Сын покойного музыканта утверждал, что все наследство отца должно было достаться ему, однако в итоге имущество поделили на три доли, две из которых ушли родителям Децла. По словам юноши, он не желает общаться с бабушкой и дедушкой из-за некоторых их поступков, совершенных после смерти музыканта.

Мать рэпера прокомментировала интервью внука в прямом эфире на своей странице в Instagram. Толмацкая отметила, что ей больше не хочется поддерживать отношения с сыном Децла.

«Мне не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: «Тормози, парень!»» — подчеркнула женщина.

Толмацкая добавила, что все наследство рэпера в итоге пойдет на нужды его сына. По словам женщины, отец покойного музыканта выдаст внуку свою долю, когда ему исполнится 18 лет. Из своей части мать Децла оплатила долги по коммунальным услугам за квартиру, в которой молодой человек живет с матерью.

Женщина также обвинила внука во вранье о могиле отца. Толмацкая заявила, что сын рэпера ни разу не был на кладбище, хотя в интервью говорил, что якобы приходил на могилу вместе с бабушкой.

Сын Децла рассказывал, что его семью преследует сталкер. По словам юноши, некий мужчина ходит возле его дома и пишет ему в соцсетях.