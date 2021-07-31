Бои в Кельбаджаре: Армения призывает ввести в регион наблюдателей от ОДКБ и ОБСЕ

Инциденты с применением оружия на границе становятся практически ежедневными, а 28 июля произошло самое крупное столкновение между вооруженными силами Армении и Азербайджана с момента окончания 44-дневной войны. На этом фоне Баку посетил спикер парламента Турции, слова которого спровоцировали разговоры о создании «тюркской армии».

Оперативная обстановка

География вооруженных столкновений между ВС Армении и Азербайджана продолжала определяться двумя точками: границей между Кельбаджарским районом Азербайджана и Гегаркуникской областью Армении, а также территорией вокруг армянского села Ерасх, что граничит с Нахичеванью. Небольшие стычки здесь происходили 25, 26 и 27 июля.

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Для демонстрации угрозы со стороны Азербайджана 26 июля Ереван организовал поездку посла США в Армении Линн Трейси в Гегаркуник. В тот же день ситуацию на границе обсудили по телефону министр обороны России Сергей Шойгу и исполняющий обязанности главы военного ведомства Армении Аршак Карапетян.

По данным армянских СМИ, после данного разговора Карапетян вылетел в Москву для личной встречи с российским коллегой.

Ambassador Tracy visited #Gegharkunik w/@ArmeniaMODTeam.

She reiterated U.S. concern over border incidents & calls for a return to pre-May 12 border positions.

Unresolved status of Nagorno-Karabakh requires a comprehensive settlement with support of @OSCE #MinskGroup. pic.twitter.com/cIFEDfjrVP — US Embassy, Armenia (@usembarmenia) July 27, 2021

Вместе с тем в ночь с 27 на 28 июля вдоль армяно-азербайджанской границы (от Сотка до села Верин Шоржа) вспыхнули боестолкновения, которые уже оценили, как самые масштабные с момента окончания 44-дневной войны.

Кто первый открыл огонь, сказать сложно. Азербайджан оперирует промежутком времени около 00:50, армянская сторона впоследствии публиковала «инсайды», что еще раньше противником была предпринята попытка захвата территории.

По мнению Минобороны Армении, азербайджанские ВС планировали провести операцию, «чтобы улучшить позиции и создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения». Их подразделения с применением минометов, гранатометов и крупнокалиберного оружия «напали на доминирующий армянский опорный пункт и временно захватили его», но потом были отброшены обратно.

В результате данных боевых действий ВС Армении потеряли троих человек погибшими и еще четверых ранеными. С азербайджанской стороны ранения получили двое военнослужащих.

Пока ситуация не переросла в «третью карабахскую войну», Россия предложила с 10:00 утра 28 июля объявить режим прекращения огня. Первым согласился Азербайджан, Армения — чуть позже. Однако уже через час Баку обвинил противостоящую сторону в нарушении договоренностей — атаках с помощью минометов и танков.

Важно отметить, что все боестолкновения произошли вне прямой зоны ответственности российских миротворцев, а следовательно, представляют собой иную ситуацию для политического торга.

Федеральное агентство новостей /

Исходя из заявлений азербайджанской стороны, Баку уже фактически просит Москву побыстрее начать делимитацию границы. При этом политика Еревана по-прежнему направлена на то, чтобы втянуть в переговорный формат Минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Отсюда и такая география боестолкновений, что особенно касается максимально отдаленного от Карабаха Ерасха.

Для разрешения ситуации Россия вновь была вынуждена вмешаться, но работать приходится только политическими инструментами, поэтому запуска механизма Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ожидать не стоит.

И ОДКБ не вмешивалось. Генеральный секретарь организации Станислав Зась сказал, что необходимо использовать исключительно политико-дипломатические методы, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

На следующий день бои продолжились. Вероятно, бойцы ВС Армении попытались отомстить за потери предыдущего дня и нанести схожий ущерб противникам из Азербайджана, закидав их гранатами. Вместо этого был ранен еще один армянский военнослужащий.

В ночь на 30 июля подразделению ПВО Армении удалось сбить азербайджанский беспилотник «Аэростар», который вел разведку в глубине их позиций на предмет вскрытия переброски подкреплений.

???????????????? Минобороны Армении распространило фотографии азербайджанского беспилотника, который по утверждению армянской стороны, был сбит в небе над Басаргечаром. Утверждается, что это БПЛА «Аэростар». pic.twitter.com/KkaHoVax7r — Девичья башня (@MaidenTowerAZ) July 30, 2021

Информационное наступление Пашиняна

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении 29 июля выступил в правительстве и сделал ряд важных заявлений по поводу ситуации на границе.

Помимо обвинения Баку в эскалации конфликта, наиболее заметным стало предложение разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.

Никол Пашинян считает, что при отводе войск обеих противоборствующих стран и размещении там российских миротворцев будет создана возможность для проведения работ по демаркации и делимитации границы без риска столкновений.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

Кроме того, по его мнению, «действия Баку имеют четкую цель — дискредитировать ОДКБ». Поэтому в сентябре, когда Армения станет председателем организации, Ереван намерен предложить направить в регион новую мониторинговую миссию.

Однако другие слова политика позволяют утверждать, что истинная цель все-таки иная.

«В условиях невозможности осуществления подобной миссии со стороны ОДКБ для нас могут быть приемлемы другие международные форматы, в том числе Минская группа ОБСЕ», — сказал Пашинян.

Как показали дальнейшие действия армянского руководства, основной фокус как раз и направлен на группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Реакция международных игроков

На то, что ситуация на армяно-азербайджанской границе сложная и требует принятия особых решений, указывает факт обсуждения этой темы российским президентом Владимиром Путиным с постоянными членами Совбеза РФ.

Другим рассматриваемым вопросом безопасности была ситуация в Афганистане.

Комментируя призыв Пашиняна разместить российские силы на всей границе с Азербайджаном пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты с Ереваном и Баку для реализации договоренностей продолжаются.

США осудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе и прямо призвали обе стороны «как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта».

То же самое в телефонном разговоре обсудил исполняющий обязанности главы МИД Армении Армен Григорян с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Филиппом Рикером.

Acting FM Armen Grigoryan & #US Acting Assistant State Sec of European & Eurasian Affairs stressed need to resolve situation on #Armenian-#Azerbaijani border. Resumption of #NagornoKarabakh peace process w/in @OSCE MGCC was emphisized. https://t.co/h1JEjU1ain — MFA of Armenia???????? (@MFAofArmenia) July 29, 2021

На фоне эскалации напряженности с очередной рекомендацией к Еревану обратиться в Совбез ООН и ОБСЕ выступило руководство армянского отделения организации «Открытое общество»1 (НКО, деятельность которой признана нежелательной в РФ), которая финансируется Джорджем Соросом.

В этом заявлении руководство Армении просят запросить отправку в страну специальной мониторинговой миссии для объективной оценки ситуации в приграничных зонах. Причем также в этом тексте указывается, что промедление Еревана приведет к непоправимым последствиям.

Постпред Армении в ООН Мгер Маркарян действительно обратился с письмом к председателю Совбеза Николя де Ривьеру. Он представил в документе посягательства Азербайджана на армянскую землю, которые привели к жертвам.

О территориальных претензиях Баку к Еревану говорится на самом высоком уровне. При этом отмечается, что Армения готова реализовать свое законное право на самооборону — военный ответ на действия противника, пропагандирующего ненависть на почве национальной принадлежности.

В адресованном главе Совбеза ООН письме подчеркивается, что всеобъемлющее и долговременное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе должно происходить мирным путем, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На то, что формат Минской группы может ждать некое «оживление», косвенно указывает смена Москвой российского сопредседателя. Вместо Игоря Попова, который занимал эту должность с 2010 года, назначен 59-летний Игорь Ховаев, бывший посол РФ на Филиппинах.

Примечательно, что дипломат всегда занимался азиатскими странами, а с 2010 по 2015 год был заместителем директора Третьего департамента Азии МИД России.

Сама политическая группа сразу же отметилась заявлением о том, что Ереван и Баку должны начать прямые двусторонние переговоры под эгидой посредников.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев, Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шефер (США) выразили обеспокоенность из-за инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Они призывают стороны немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий, а также выполнить все свои обязательства по трехстороннему заявлению.

«Необходимо без предварительных условий организовать прямые двусторонние консультации под эгидой МГ ОБСЕ, чтобы стороны могли согласовать повестку дня, отражающую их интересы», — говорится в совместном заявлении.

Statement by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group https://t.co/4rkp5FplaR — US Embassy, Armenia (@usembarmenia) July 29, 2021

Разговоры о «тюркской армии»

С очередным обострением совпал визит в Азербайджан спикера парламента Турции Мустафы Шентопа, который принял участие в подписании «бакинской декларации» между председателями Милли Меджлиса Азербайджана, Национальной ассамблеи Пакистана и Великого национального собрания Турции.

president.az / официальный сайт президента Азербайджана

Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли сформирована объединенная тюркская армия, Шентоп заявил, что пока в рамках договоренностей проводятся общие военные учения двух стран.

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз — одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Однако неверный перевод сначала был истолкован по-другому, и в СМИ разошлась цитата, что Баку и Анкара «ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии».

О ситуации пришлось высказаться и пресс-секретарю президента России.

«Разумеется, Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Опять же, это суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими», — заявил Дмитрий Песков.

Тем не менее, учитывая текущий уровень военного сотрудничества Баку и Анкары, официальное заявление о появлении подобной структуры не удивляет. В ближайшей перспективе вполне реально создание и применение совместного контингента вооруженных сил двух стран в кризисных районах, находящихся в зоне интересов Турции. И первым кандидатом может стать Афганистан, где напрямую завязан другой участник «тюркского союза» — Пакистан.

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1 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.