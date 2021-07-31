В США назвали идеальное российское оружие для победы в подводной войне

Вашингтон, 31 июля. Российские боевые пловцы оснащены идеальным вооружением для победы в подводной войне, считают журналисты из США.

Современное стрелковое оружие может выдерживать воздействие воды, продолжая исправно функционировать, однако длительное погружение оно все же переносит плохо, пишет американский военный эксперт Питер Сучиу в статье для The National Interest. Он отметил, что стрельба под водой из такого вооружения и вовсе малоэффективна, поэтому Россия разработала специальный автомат, решающий эту проблему.

Инженеры из РФ в 2007 году создали новое особое подводное оружие — автомат АДС, предназначенный для боевых пловцов российской армии, который был принят на вооружение в 2013 году, рассказал аналитик. Он напомнил, что этот образец заменил уже устаревший АПС, разработанный еще в 1970-х годах, использовавший в качестве патрона специальный боеприпас игольчатого типа.

Авторы проекта значительно уменьшили габариты оружия, использовав схему «булл-пап», отметил Сучиу. АДС имеет планку Пикатинни, предназначенную для установки различного навесного оборудования, к примеру, оптических прицелов. Кроме того, автомат может использоваться с прибором бесшумной стрельбы и подствольным гранатометом, подчеркнул Сучиу.

Для ведения огня под водой АДС использует особый боеприпас — игольчатый патрон ПСП калибра 5,45х39 мм и длиной 120 мм. Однако это решение эффективно лишь в подводных условиях и на суше его характеристики не так хороши, обратил внимание эксперт. Чтобы избавить пловцов от необходимости брать дополнительное вооружение, как это было с АПС, конструкторы добавили в АДС совместимость с обычными патронами калибра 5,45х39 мм, что стало его главной особенностью. В новом образце могут использоваться стандартные магазины от АК-74, добавил он.

Ранее бывший морской пехотинец из Соединенных Штатов Трэвис Пайк рассказал об одной из последних разработок российского концерна «Калашников» — автомате АК-12. Он отметил множество положительных изменений, которые были внесены инженерами в классическую схему представителей семейства АК, сравнив его с американской штурмовой винтовкой М4.